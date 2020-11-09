Milli Savunma Bakanlığının resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "7'nci Komando Tugay Komutanlığımız tarafından komandolarımız ve halkın katılımı ile Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da bulunan 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, fidan dikimine ilişkin çeşitli görsellere de yer verildi.