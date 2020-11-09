Haber Giriş: Kaynak: AA
Tel Abyad'daki 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildi
[Fotoğraf: AA]
Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da bulunan 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "7'nci Komando Tugay Komutanlığımız tarafından komandolarımız ve halkın katılımı ile Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da bulunan 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, fidan dikimine ilişkin çeşitli görsellere de yer verildi.
Son Haberler
- 15:58
- 15:58
- 16:01
- 16:04
- 15:51
Sıradaki Haber
Manisa'da apartmandan 35 çift ayakkabı çalan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz