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Güncel
AA 03.05.2024 09:56

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek için yürüdü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde AK Parti İl Gençlik Kollarının üniversite birimi Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek için yürüdü
[Fotograf: AA]

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek için yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşte yapılan açıklamada 1948'den bugüne kadar milyonlarca Filistinli'yi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail'in, 7 Ekim 2023 itibarıyla tarihin akışı içinde "insanlığın utanç tablosu" olarak değerlendirilecek bir soykırım halini aldığı vurgulandı.

Filistin'de 209 gündür 35 bin kişinin öldürüldüğü ve binlerce kişinin göçe sürüklendiği bir soykırımın yaşandığı hatırlatıldı. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere sessizlik baskısı yapan İsrail'in artık durması gerektiğine işaret edilen açıklamada şu sözler yer aldı:

"Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek için yürüdü

"Eylemlere ve boykot çağrılarına devam edeceğiz"

Açıklama şu sözlerle devam etti:

"Bizler Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'Say Stop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."

ÇOMÜ öğrencileri Filistin'e destek olan ABD'nin Michigan Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduklarını söyledi ve 81 ilde bulunan bütün üniversitelileri ve akademisyenleri İsrail'e karşı durmaya davet etti.

Açıklamanın ardından öğrenciler, yerleşkenin girişine kadar ellerinde döviz ve pankartlarla, slogan atarak yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da katıldı.

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