Camiden çıkıp karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Eskipazar-Karabük karayolu Üçevler köyü mevkiinde meydana geldi. A.T. idaresindeki otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken camiden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet E.'e çarptı.



Kazada sürücü yaralanırken çarpmanın şiddetiyle havaya savrulup aracın üzerine düşen İsmet E. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hayatını kaybeden İsmet E.'in cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.