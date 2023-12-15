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Güncel
İHA 15.12.2023 10:42

Çankırı'da yapılan 400 yataklı devlet hastanesinde talep edilen değişiklikler için onay alındı

Çankırı’da, ihalesi tamamlanarak inşaat çalışmalarına başlanan 400 yataklı devlet hastanesinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin onayı alınarak projeye dahil edildi.

Çankırı'da yapılan 400 yataklı devlet hastanesinde talep edilen değişiklikler için onay alındı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınan 400 yataklı devlet hastanesinin 27 Mart’ta ihalesi gerçekleştirilmişti.

Yapımına başlanan devlet hastanesinde 405 yatak, 250 tek kişilik oda, 36 çift kişilik oda, 20 palyatif yatak odası, 58 yoğun bakım yatağı, 5 mahkum yatağı, 9 adet ameliyathane, 1 adet nitelikli ameliyathane, 2 adet gün ameliyathanesi ile toplamda 12 adet ameliyathane 133 adet poliklinik bulunacak. 92 bin 157,01 metrekare toplam alanda inşa edilen hastanenin 103 bin 298,10 metrekare toplam inşaat alanı, 13 bin 190,67 metrekare bina oturum alanı, 110 araçlık kapalı otopark ve 430 araçlık açık otopark alanı olması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanlığını ziyaret ederek projeye dahil edilmesi gereken mahaller hakkında görüşmeler yaptı. Hastane projesinde ihtiyaç programında yer verilmemiş olan denetimli serbestlik biriminin eklenmesi, ihtiyaç programında 24 olarak belirlenen 2. basamak yoğun bakım ünitesinin 5 adet KVC, 5 adet koroner yoğun bakım olarak özelleştirilmesi, anjiografi ve katater lab biriminin projeye eklenmesi, FTR box sayısının artırılarak 18 olarak revize edilmesi, 5 adet olarak belirlenen SDL odalarından bir tanesinin HET olarak revize edilmesi gibi değişiklikler talep edilerek onayı alındı. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Dr. Sarıkaya, “Başta Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere bakanlık bürokratlarımıza, Sayın Valimiz M. Fırat Taşolar’a , milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi. 

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