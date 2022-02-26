Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalıntı rögar kapaklarını satmaya çalıştılar
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da çaldıkları rögar kapaklarını satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bolu'nun Okçular köyü mevkiinde rögar kapaklarının çalındığı ihbarını alan İl jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu çalıntı rögar kapaklarını satmak isteyen E.A. ve B.F'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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