Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştığı K.A. ve B.G'yi takibe aldı.
Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından kazanılan bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.A. ve B.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Etiketler: Bursa Narkotik Uyuşturucu
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