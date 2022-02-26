Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştığı K.A. ve B.G'yi takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından kazanılan bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A. ve B.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe cezaevine gönderildi.