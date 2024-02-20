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Güncel
AA 20.02.2024 01:25

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelen turistler halay çekip atlı kızakla gezinti yaptı

Yüzeyi tamamen donan Kars-Ardahan arasındaki Çıldır Gölü'ne gelen turistler, kar ve buz üzerinde halay çekti, atlı kızakla gezinti yaptı.

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelen turistler halay çekip atlı kızakla gezinti yaptı

Yerli ve yabancı turistler, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'ne turlarla gelmeye devam ediyor.

Buz kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı göl üzerinde yoğunluk oluşturan turistler, atlı kızakla gezinti yaptı, halay çekip keyifli vakit geçirdi.

Bazı turistler de kar motoruyla donmuş göl üzerinde gezinti yaptı.

Ziyaretçilerden Büşra Kırmızıgül, Çıldır Gölü'ne Amasya'dan geldiğini ve buz tutan gölün üzerinde gezinti yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Bölgeye ilk defa geldiğini ifade eden Kırmızıgül, "Çok güzel, rüya gibi bir yer. Hem atlı kızak hem de kar motoruna binerek farklı deneyim yaşadık. İkisi de ayrı duyguydu. Göl tamamen donmuş, kar çok güzel, herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim." dedi.

Şenduran İnan ise yıllardır Çıldır Gölü'ne gelmeyi çok istediğini belirterek, "Buraları görmeyi çok istiyordum, yeni nasip oldu. Donmuş bir su üzerinde böyle yürümek insanda değişik duygulara sebep oluyor. Burası çok güzel ve Türkiye'nin görülmesi gereken en güzel yerlerden biri. Ani Ören Yeri'ne de gittik, güzel duygular yaşıyoruz." diye konuştu.

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