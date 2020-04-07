Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'nın Keles ilçesindeki 1 mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Keles ilçesine bağlı 1 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Yazıbaşı Mahallesi'nin karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Açıklamada, mahallede karantina şartlarına uygun her türlü tedbirin alındığı ve uygulamaya geçildiği belirtildi.
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