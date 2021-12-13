Bursa-Ankara kara yolunda 5 Aralık'ta meydana gelen kazada, eşi radyoloji uzmanı Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı'yı (38) kaybeden Muhammed Hıdır Dokumacı (41), Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada yaralanan diğer kişilerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Ümitalan mevkisinde Muhammed Hıdır Dokumacı idaresindeki 16 APD 858 plakalı otomobil, 16 AFK 248 plakalı kamyonetle çarpışmıştı. Kazada, Bursa Şehir Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Dilek Şen Dokumacı kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirmiş, eşi Muhammed Hıdır Dokumacı, oğlu Talha Dokumacı (14), görümcesi Nesrin Ceylan (30), Emine Gaye (16), Elif (60) ve Muhammed Samet Doğan (17) ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.