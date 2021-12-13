Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehzadeler'de vitamin şişesinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Afganistan uyruklu K.U'nun (74) Peker Mahallesindeki evine operasyon düzenledi.
Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada, vitamin şişesi içerisine gizlenmiş 5 sentetik ecza hap ele geçirildi.
K.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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