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Güncel
AA 08.04.2023 16:19

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "Dünyada bir yolcu gibi ol" yapıldı

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına asılı mahya, "Dünyada bir yolcu gibi ol" yazısıyla değiştirildi.

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "Dünyada bir yolcu gibi ol" yapıldı

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor.

Bursa'da, selatin camileri arasında bulunan tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, son mahya ustalarından Kahraman Yıldız ve ekibince asılan "Ramazan biz olmaktır" mahyası değiştirildi.

Ekiplerce caminin şerefesine çıkarılarak iki minare arasına asılan mahyada, "Dünyada bir yolcu gibi ol" yazısı yer aldı.

Mahya, akşam ezanıyla yakıldı ve ramazan ayının sonuna kadar asılı kalacak.

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