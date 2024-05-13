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Güncel
AA 13.05.2024 15:17

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotograf: TRT Haber]

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Geçit Mahallesi 2. Gündoğdu Sokak'ta yaptıkları çalışmada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan M.C, S.K. ve M.B.'nin yapılan üst aramalarında M.B'nin üstünden toplam bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli M.B'nin uyuşturucu maddeyi M.A.J'den aldığını söylemesi üzerine Güneştepe Mahallesi Yürekli Sokak'ta ekipler tarafından yakalanan M.A.J'nin üzerinden 1 adet kurusıkı tabanca ile toplam bir miktar daha sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 900 lira çıktı.

Şüpheli M.A.J.'nin ikametinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı 1 adet şarjör ile 5 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.C, S.K., M.B. ile M.A.J.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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