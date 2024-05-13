20 yılda onlarca vakıf eserinin restorasyonu yapıldı

Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu Tekirdağ'da son 20 yılda 15 vakıf eserinin restorasyonu yapılarak tarihi yapılar yenilendiğini söyledi. Hacıoğlu dayanışma geleneği ve yardımlaşma kültürünün en güzel örneği olan vakıfların 100. yılını kutladı.

Tekirdağ'da bedesten, cami gibi önemli vakıf eserlerinin bulunduğunu anlatan Hacıoğlu, eserlerin ihya ve restorasyonla gelecek kuşaklara aktarıldığını vurguladı.

"En son Mirliva Hüseyin Paşa Camii'nin restorasyonunu tamamlandı"

Kentte 20 yılda 15 cami, hamam ve köprü gibi eserin restorasyonunun yapıldığını söyleyen Hacıoğlu, en son Mirliva Hüseyin Paşa Camii restorasyonunun tamamlandığını anlattı.

Hacıoğlu, vakıfların geçmişten geleceğe çok kıymetli kültürel miras olduğunu vurgulayarak, "Ecdadımızdan bizlere yadigar olan vakıfları yaşatarak, koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak derdindeyiz" dedi.

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"Kentte restorasyonlar devam edecek"

Kentte planlamalar dahilinde vakıf eserlerinin restorasyonlarının devam edeceğini söyleyen Hacıoğlu, şöyle devam etti: "Yaklaşık 500 yıldır ayakta duran Mirliva Hüseyin Paşa Camii restorasyonu 2 yıl önce tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla ibadete açıldı. Sadece caminin kendisi değil, yanında bulunan türbe, çeşmeler ve çevre düzenlemesiyle restore edildi. 500 yıllık bir cami. Eskiden bu yana ipek yolu üzerinde bulunduğu için orada insanlara hizmet ediyordu. Bugün de tarihi Çanakkale ve Selanik yolları üzerinde bulunan ve insanların ilgisini çeken bir cami."

Osmanlı mimarisinde görülen ters "T" planlı, zaviyeli camilerden olan ve kesme taştan yapılan Mirliva Hüseyin Paşa Camii'nin önünde üzeri kasnaklı kubbelerle örtülü beş bölümlü bir son cemaat yeri bulunuyor.

[AA İmages]

Döneminin mimari özelliklerini taşıyan, iç mekanındaki mihrabı yuvarlak niş şeklinde olan cami, taş kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minareye sahip.

İnecik Mahallesi'nde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan tarihi Mirliva Hüseyin Paşa Camii, aslına uygun olarak yenilendi.

Edirne ve Kırklareli'nde de restorasyonlar tamamlandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Osmanlı'ya 100 yıla yakın başkentlik yapmış Edirne ve Kırklareli'nde de, 20 yılda 70'ten fazla vakıf eserinin restorasyonu tamamlayarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2002 yılından bu yana sorumluluk sahasındaki pek çok kültür hazinesini restore etti, pek çok eseri yeniden ayağa kaldırdı.

Ata miraslarının korunarak geleceğe taşınması amacıyla yapılan çalışmalarda kültürel ve turistik değeri bulunan cami, hamam, türbe, çeşme ve çarşılar restore edildi.