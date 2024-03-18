Bursa'da tasavvuf gecesi

Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlediği tasavvuf gecesi ile vatanadaşlar için keyifli bir ramazan akşamı gerçekleşti.

“Ramazan Nağme” adı ile gerçekleştirilen konser etkinliğinde solist olarak yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Ses Sanatçısı Murat Irkılata, ilahi ve tasavvuf müziğinden sevilen eserleri seslendirdi.

Ramazan ayının manevi atmosferi içinde düzenlenen programda, seslendirilen tasavvuf eserlerine katılımcılar da eşlik etti.

Tasavvuf müziği eşliğinde söylenen ilahilerin yankılandığı gece, hoş görüntülere yer verdi.

Konserin ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, gecede sahne alan ses ve saz sanatçılarına çeşitli hediyeler takdim etti.