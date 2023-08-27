Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.08.2023 15:11

Bursa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Bursa'da iki taraf arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 4 kişi yaralandı.

Bursa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi Veziri Caddesi'nde iki taraf arasında tartışma çıktı.

Daha önce bir gece kulübünde yaşanan tartışmanın tarafları olduğu iddia edilen bu kişiler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Tabancayla ateş edilmesi sonucu E.U, B.G. M.G. ve H.Ç. bacaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, bir araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, kavgaya karışanlar arasında itişmeler yaşandığı ve bir kişinin elinde bulunan tabancayı çevredekilere doğrulttuğu görülüyor.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Çin'de sanayi şirketlerinin karları ilk 7 ayda yüzde 15,5 azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:33
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
15:22
Marmara Adası’nda tekne alabora oldu: 1 ölü
15:19
Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki cami kundaklamasını kınadı
15:16
TEKNOFEST'te ASELSAN rüzgarı esecek
14:59
19 göçmen kaçakçısı yakalandı
14:58
Ulaştırma Bakanlığının teknolojik ürünleri TEKNOFEST'te vitrine çıkacak
Serinlemek isteyen macera tutkunlarının adresi Göynük Kanyonu oldu
Serinlemek isteyen macera tutkunlarının adresi Göynük Kanyonu oldu
FOTO FOKUS
Fren yerine gaza basan sürücü terminale daldı
Fren yerine gaza basan sürücü terminale daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ