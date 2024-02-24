Bursa'da polisin takibe aldığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 gündür takip ettikleri şüpheli B.B'yi Meydancık Mahalle İncirli Caddesi'nde durdurdu.

Bu kişinin üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 14 adet uyuşturucu etkili yeşil reçeteye tabi ilaç ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 1100 dolar ve 1655 lira ele geçirildi.

Emniyette 9 suç kaydı bulunduğu belirlenen B.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.