Edirne Valisi Sezer sıcak asfalt atılan köy yollarını inceledi

Köylere yapılan sıcak asfalt yol çalışmaları, tarımsal sulama ve diğer yatırımlar hakkında değerlendirmede bulunan Vali Sezer, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Sıcak asfalt çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Vali Sezer, Taşlımüsellim - Sarıdanişment arasında yer alan 6.2 kilometrelik köy yolunda da incelemede bulundu.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Sezer, ihtiyaç duyulan köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarının yapılacağını belirtti.