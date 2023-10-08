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Güncel
AA 08.10.2023 18:09

Bursa'da polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı

Bursa'da polis ekiplerince kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 19 şüpheli yakalandı.

Bursa'da polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen denetimlerde çeşitli birimlerden çok sayıda polis görev aldı.

Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde faaliyet gösteren umuma açık iş yerlerinde ve sabit yol uygulamalarında 4 bin 702 kişinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulaması gerçekleştirildi.

Üzerlerinde uyuşturucu madde, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli gözaltına alındı. Oturma izninin süresi dolan yabancı uyruklu bir kişi ise İl Göç İdaresine yetkililerine teslim edildi.

Umuma açık iş yerlerindeki denetimlerde 6 mekanda 4207 sayılı kanuna muhalefet edildiği, 3 iş yerinde mesul müdür bulunmadığı, 2 iş yerinde açıktan alkollü içecek servisi yapıldığı, bir iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve bir iş yerinde 3 çalışanın SGK bildiriminin yapılmadığı belirlendi.

Ayrıca, uygulamalarda 2 bin 253 araç kontrol edildi. Eksikleri bulunan 43 araç sürücüsüne 100 bin 505 lira idari para cezası uygulanarak, 5 araç trafikten menedildi.

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