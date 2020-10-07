Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Gemlik ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Umurbey Aytepe mevkisindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karadan alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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