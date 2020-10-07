İstanbul'da alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde yapımı süren inşaatın ikinci katından, yabancı uyruklu bir işçinin başına tuğla düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının tedavisinin sürdüğü, polisin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.