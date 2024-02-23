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Güncel
İHA 23.02.2024 11:37

Bursa'da motosiklet bisikletle çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ve bisikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Bursa'da motosiklet bisikletle çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu Metal Sanayi ışıklı kavşağında meydana geldi.

İnegöl'den Alanyurt'a giden Berat V. yönetimindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen Yahya Aydoğdu'nun kullandığı bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve bisiklet devrilerek savruldu. Kazada sürücüler ile motosikletin arkasındaki yolcular C.A. ve D.B. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bisiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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