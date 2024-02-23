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Güncel
İHA 23.02.2024 11:33

Malatya’da jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Malatya'da, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün ürünü ele geçirildi.

Malatya’da jandarmadan kaçak tütün operasyonu
[Fotograf: İHA]

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kaçak tütün ve tütün ürünleri satışı yapan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Kuluncak ilçesine araçla kaçak tütün ve tütün ürünleri getireceği bilgisine ulaşan ekipler yol güzergahında durdurdukları 2 araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, 11 bin 000 adet boş makaron, 22 bin 320 adet içi doldurulmuş makaron, 66,5 kilogram bandrolsüz tütün, 19 adet makaron dolum aparatı, 923 paket çarşaf kağıdı, 728 paket filitre ele geçirildi. Olayda 2 zanlı hakkında işlem yapıldı. 

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