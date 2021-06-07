Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde plastik atıkların dönüşümünün sağlandığı bir tesiste çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yer alan Balabancık Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde plastik atıkların bulunduğu sahada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Atık sahasındaki plastik malzemelerin yanmasıyla sonuçlanan olayın nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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