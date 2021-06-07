İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirilecek "112 Acil Çağrı Merkezi" Şırnak'ta düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, bu merkezin amacının acil durumlarda aranan 155, 156, 110 gibi hatları 112 çağrısı başlığı altında toplamak olduğunu belirtti.

"Bu, vatandaşlarımızın acil durumda birden çok numarayı çevirmesinin önüne geçmiş olacak. Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanacak." diyen Pehlivan, çağrıların anında ilgili birimlere ulaştırılarak araç, gereç, personelin belirtilen noktaya en kısa sürede sevkinin sağlanacağını ifade etti.

Pehlivan, "Bu merkezimiz İçişleri Bakanlığımızın destekleri ile inşa edildi. İnşaatı için yaklaşık 12 milyon lira harcama gerçekleştirildi. 5 bin 300 metrekarelik bir kullanım alanına sahip. Toplamda yaklaşık 22 milyon lira bir harcama ile bu tesis ortaya çıkarıldı." dedi.

Şırnaklı vatandaşlara çağrıda bulunan Pehlivan, acil bir durum meydana geldiğinde 112'yi aramalarının yeterli olacağını aktardı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Avni Uygar Seyhan da Şırnak'ta bu merkezlerin 71.'sinin açıldığını, 81 ilde yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Seyhan, "Vatandaşlarımızın zor zamanlarında hızlı bir şekilde başvurmalarını sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin devreye alınmasında desteklerinden dolayı Vali Ali Hamza Pehlivan ve ilgili tüm yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törene, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük ile kurumların temsilcileri katıldı.