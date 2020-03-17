Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 3 Nisan günü başlaması planlanan ve bu yıl Osmangazi Belediyesi tarafından 16'ncı kez düzenlenecek şenliklerin iptal edildiğini açıkladı.

Fetih şenliklerinin iptal edildiğini, yoğun katılımlı halk yürüyüşü, Uluslararası yarı maraton, halk koşusu, at yarışları ve köy şenliklerinin iptal edildiğini ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tedbirler kapsamında 3-19 Nisan arasında yapılacak şenliklerin tüm programlarını iptal ettik. Virüsle mücadeledeki büyük seferberliğe biz de katkı yapacağız" dedi.