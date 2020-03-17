Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bursa'da Fetih Şenlikleri iptal edildi
[Fotoğraf: İHA]
Bursa’nın fethinin 694. yıldönümü sebebiyle düzenlenmesi planlanan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin tüm programları koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 3 Nisan günü başlaması planlanan ve bu yıl Osmangazi Belediyesi tarafından 16'ncı kez düzenlenecek şenliklerin iptal edildiğini açıkladı.
Fetih şenliklerinin iptal edildiğini, yoğun katılımlı halk yürüyüşü, Uluslararası yarı maraton, halk koşusu, at yarışları ve köy şenliklerinin iptal edildiğini ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tedbirler kapsamında 3-19 Nisan arasında yapılacak şenliklerin tüm programlarını iptal ettik. Virüsle mücadeledeki büyük seferberliğe biz de katkı yapacağız" dedi.
Etiketler: iptal Bursa'nın fethiSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 18:36
Sıradaki Haber
Isparta'da şiddetli rüzgar cami ve evlerde hasara neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz