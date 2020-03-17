Kars, Ardahan ve Iğdır'da, halkın yoğun olarak kullandığı caddeler, sokaklar, otobüsler, ibadethaneler, kurumlar ve canlı hayvan pazarlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.

Kars'ta özek kıyafetli belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde cemaatle ibadete ara verilmesi kararlaştırılan cami, mescit, Kuran kursları ve kütüphaneleri dezenfekte etti.

Çalışmaların vatandaşların yoğunlukta kullandığı alanlarda süreceği öğrenildi.

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "4 ekiple özellikle toplu taşıma araçları ve camileri ilaçlamaktayız, aynı zamanda resmi kuruluşların binalarını dezenfekte etme çalışmalarımız sürdürüyoruz. Kars halkına elimizden geldiğince temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz." dedi.

Ardahan

Ardahan'da da ekipler Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerdeki temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Valilik koordinesinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cemaatle ibadete ara verilmesi kararlaştırılan cami, mescit, Kuran kurslarında dezenfeksiyon yaptı.

Ekipler, özellikle insanların teması çok olan kapı girişleri, merdivenler ve dolaplar ile diğer alanlarda ayrıntılı çalışma gerçekleştirdi.

Iğdır

Iğdır'da ise belediye ekiplerince cadde ve sokaklar, Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte edildi.

Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde, camilerde ve canlı hayvan pazarında da ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Iğdır Belediyesinde görevli sağlık çalışanı Hicran Gülcan Tik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte düzenli olarak temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Belediyeye dezenfeksiyon yapılması konusunda başvuran kurumlara da ilaçlama yaptıklarını belirten Tik, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalarımız periyodik şekilde devam edecek. Belediye binamıza gelen vatandaşlarımızın virüse karşı korunmalarını sağlıyoruz. Kent genelinde itfaiye ekiplerimiz yolları ve kaldırımları yıkayarak dezenfekte işlemleri yapıyor. Bu tür çalışmalarımız kent genelinde belli zamanlarda yapılacaktır."