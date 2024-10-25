Burdur'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve narkotik suçlarıyla mücadeleye yönelik yapılan 10 günlük çalışmada düzenlenen 13 operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda dedektör, 8 kazı malzemesi, 40 elektronik sigara, 7 tabanca, 11 tabanca şarjörü, 1 av tüfeği, 17 tabanca mermisi, 67 av tüfeği fişeği, 75 kurusıkı tabanca fişeği ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve aparatı ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı, diğer şüpheliler ise haklarında işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.