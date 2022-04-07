Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 07:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: İHA]
Burdur’da uyuşturucu taşıdığı belirlenen 4 şüpheliden 1’i tutuklandı
Burdur’da uyuşturucu taşıdığı belirlenen 4 şüpheliden 1’i tutuklandı Edinilen bilgiye göre, Burdur’da Bucak-Antalya kara yolu üzerinde içerisinde uyuşturucu taşıdıkları tespit edilen 4 kişinin araçları, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu.
Ekiplerin şüpheliler üzerinde ve araçta yaptığı aramalarda 100 gram kubar esrar ve 60 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden D.Ş., H.K. ve Ş.Ş. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.Ş. ise tutuklandı.
Etiketler: Burdur Uyuşturucu
Son Haberler
- 06:50
- 06:39
- 06:02
- 05:15
- 04:48
Sıradaki Haber
Tekirdağ’da Ramazan denetimleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz