Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. 35 ALJ 307 plakalı otomobilde hasar meydana geldi.

Ekipler otomobilin kundaklandığını tespit etti.

Polis, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.