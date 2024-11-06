Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte ekim ayında narkotik suçlarla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslerde düzenlene 23 operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda farklı türde bir miktar uyuşturucu ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 9'u çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise haklarında işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.