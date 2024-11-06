Ağrı'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülen ortak operasyonda, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişilerin el yapımı patlayıcı kullanarak eylem yapabileceği bilgisi üzerine çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Patnos ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan İ.C, V.E.A, Y.D, F.C. ve M.F.G. emniyete götürüldü.

Adreste yapılan aramada kablo, havai fişek, pil, dirsek boru ve boruya bağlanmış kablo, saat, çivi, havai fişekten elde edildiği ve barut olabileceği değerlendirilen 200 gram toz madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.C. ve V.E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Y.D, F.C. ile M.F.G. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.