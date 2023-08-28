Burdur’da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Burdur - Isparta karayolu Antalya kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Oğuz S. idaresindeki otomobil Isparta yönüne seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazada sürücü Oğuz S. ile birlikte otomobilde bulunan Muhammet Fatih S. Bedia Nur S. İclal S., yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.