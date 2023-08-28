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Güncel
İHA 28.08.2023 13:52

Adıyaman’da traktör devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halindeyken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Adıyaman’da traktör devrildi: 1 yaralı

Kaza sabah saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Hasköy köyü mezrasında meydana geldi.

H.Y. yönetimindeki traktör, sabah saatlerinde Hasköy Köyü Mezrası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü H.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yatıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan H.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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