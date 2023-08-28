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Güncel
AA 28.08.2023 13:23

Bilecik'te otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Sanayi bölgesinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Volkan Y. idaresindeki otomobil ile ayı istikamette seyir halinde olan Emin A. idaresindeki motosiklet, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkiinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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