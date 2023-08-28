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Güncel
AA 28.08.2023 12:23

Çankırı'da çıkan arazi yangını söndürüldü

Çerkeş'te çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çankırı'da çıkan arazi yangını söndürüldü

İlçeye bağlı Hacılar ve Yalıözü köyleri arasındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine Çerkeş itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçe itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler de sevk edildi.

Köylülerin de müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 300 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Köy sakinleri, yangına hemen müdahale ettiklerini, arazilerini kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlattı.

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