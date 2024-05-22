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Güncel
AA 22.05.2024 12:52

Burdur'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaşamını yitirdi

Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Burdur'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaşamını yitirdi

Y.D. (40) idaresindeki kamyonet, Burdur 18 Mayıs'da Onaç Mahallesi Mustafa Özkan Caddesi kavşağında, Mehmet Sefa Sayın'ın (13) kullandığı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine Burdur 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 çocuk hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Sayın ile motosiklette bulunan Bayram Sezgin (13), Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Y.D. gözaltına alındı.

Motosiklet sürücüsü Sayın, kazadan bir gün sonra müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Sezgin ise tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de sosyal medya hesaplarından Bucak Barbaros Ortaokulu öğrencileri Mehmet Sefa Sayın ve Bayram Sezgin'in vefat haberini derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Öğrencilerimize Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim." ifadelerini paylaştı.

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