Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.09.2024 14:46

Burdur'da bir kadın otobüs durağında beklerken av tüfeğiyle vurularak yaralandı

Burdur'da otobüs durağında beklerken bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da bir kadın otobüs durağında beklerken av tüfeğiyle vurularak yaralandı

Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen R.K'ye, şüpheli E.E. tarafından henüz belirlenemeyen sebeple yolun karşısından av tüfeğiyle ateş edildi.

R.K'nin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Hasar gören durakta inceleme yapan polis, kaçan E.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, hasar alan durakta inceleme yaptı.

Silahlı saldırıda yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ETİKETLER
Burdur 112 Acil Çağrı Merkezi
Sıradaki Haber
Doğal üretimle geçinen çift bahçesini devlet desteğiyle geliştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
TSK'ya muvazzaf subay alınacak
15:42
Beş ülkeden yapılan güneş paneli ithalatına önlem uygulanacak
15:32
Lukaşenko, Belarus’a saldırıldığı anda nükleer silahları kullanacaklarını bildirdi
15:30
Yargıtay "yakalanan ilk darbeci"ye verilen cezayı onadı
15:19
İşgalci İsrail'in, Suriye'de Lübnan sınırındaki bir askeri noktaya saldırı düzenlediği iddia edildi
15:33
Tek katlı bina yaşlı adamın üzerine çöktü: O anlar kamerada
İmece usulü yufka yapma kültürünü "gezici" tandırda yaşatıyorlar
İmece usulü yufka yapma kültürünü "gezici" tandırda yaşatıyorlar
FOTO FOKUS
Tek katlı bina yaşlı adamın üzerine çöktü: O anlar kamerada
Tek katlı bina yaşlı adamın üzerine çöktü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ