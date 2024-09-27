Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.09.2024 13:45

Bitlis'in tarihi dokusu yeniden canlandırılıyor

Bitlis Belediyesi, kent merkezindeki tarihi siluetin yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'in tarihi dokusu yeniden canlandırılıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kale altındaki dükkanların dış cepheleri taşla kaplanarak tarihi dokuya uyumlu hale getiriliyor.

Restorasyon çalışmalarına başlayan ekipler, kentin tarihi yapılarını ortaya çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, projenin şehrin kültürel mirasını koruma amacı taşıdığını belirtti.

Bitlis için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Tanğlay, "Proje tamamlandığında Bitlis'in tarihi dokusu modern dokunuşlarla harmanlanacak. Kentin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak. Bu süreçte emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. Şehrimiz için çalışıyoruz, geleceğe adım atıyoruz." dedi.

ETİKETLER
Bitlis Restorasyon Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Aksaray'da Kur'an kursu açıldı, ilkokulun temeli atıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
Erdoğan: Türkiye olarak BM'ye daimi üye olma gayreti içindeyiz
14:25
Çalıştığı sitede saldırıda yaralanan kapıcı 7,3 milyon lira tazminat kazandı
14:00
Amacı dışında faaliyet gösteren "kurslar" kapatılacak
13:47
Alpargün apartmanı müteahhidine 62 kez müebbet verildi
13:17
Trump, Ukrayna'ya destek konusundaki tartışmaların ortasında Zelenskiy ile görüşecek
12:52
22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İranlı Refi, Tahran'daki Kapalıçarşı’daki dükkanda 35 yıldır renkli kalem satıyor
İranlı Refi, Tahran'daki Kapalıçarşı’daki dükkanda 35 yıldır renkli kalem satıyor
FOTO FOKUS
Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ