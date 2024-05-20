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Güncel
AA 20.05.2024 16:37

Burdur'da amatör futbol maçında kavga çıktı

Burdur'da Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Burdur MAKÜ Spor ile Bucak Belediye Oğuzhanspor arasında oynanan maçta arbede yaşandı.

Burdur'da amatör futbol maçında kavga çıktı
[Fotograf: AA]

Burdur'da MAKÜ İstiklal Stadı’ndaki Bucak Belediye Oğuzhanspor Burdur MAKÜ Spor arasındaki amatör futbol maçını 2-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor kazandı. 

Galibiyet sevinci yaşayan Bucak Belediye Oğuzhanspor oyuncularının sahaya bayraklarını dikmeye çalışması üzerine Burdur MAKÜ Spor'dan bir yönetici sahaya girerek futbolculara tepki gösterdi.

Burdur'da amatör futbol maçında kavga çıktı

Hakemler sahadan çıkamadı

Oğuzhanspor oyuncuları da MAKÜ Spor'un yöneticisine tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı.

Çevik kuvvet ekipleri, müdahale etti.

Arbede yüzünden sahadan ayrılamayan hakemler, polis gözetimiyle sahadan ayrıldı.

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