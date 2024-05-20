Burdur'da amatör futbol maçında kavga çıktı

Burdur'da MAKÜ İstiklal Stadı’ndaki Bucak Belediye Oğuzhanspor Burdur MAKÜ Spor arasındaki amatör futbol maçını 2-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor kazandı.
Galibiyet sevinci yaşayan Bucak Belediye Oğuzhanspor oyuncularının sahaya bayraklarını dikmeye çalışması üzerine Burdur MAKÜ Spor'dan bir yönetici sahaya girerek futbolculara tepki gösterdi.
Oğuzhanspor oyuncuları da MAKÜ Spor'un yöneticisine tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı.
Çevik kuvvet ekipleri, müdahale etti.
Arbede yüzünden sahadan ayrılamayan hakemler, polis gözetimiyle sahadan ayrıldı.