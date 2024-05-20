Konya'da dördüncü kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanda binanın 4. katında ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Nazlı Akdoğan, pencereden beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Nazlı Akdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Nazlı Akdoğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.