Parçalı Bulutlu 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.09.2023 15:46

Burdur'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi

Burdur'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Burdur'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi

İl Müdürlüğünün eğitim salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mukaddes Kılınç, çalıştayın 81 ilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Erken çocukluk eğitiminde en önemli unsurun aile olduğunu vurgulayan Kılınç, ailenin birlikte gelişerek ve dönüşerek yol alması gerektiğini belirtti.

"Çocuğun kişiliğinin gelişmesinde aile belirleyici konumda"

Kılınç, eğitimlerle desteklenen ailenin gelişiminin hiç duraksamadan devam etmesi gerektiğine işaret ederek, "Çocuğun kişiliğinin gelişmesinde aile belirleyici konumdadır. Anne-babalık bizim boş zamanlarımızda fırsat oldukça yaptığımız bir iş değildir. Bizim en önemli görevimiz anne-baba olmaktır, bu bir sanattır, bilgeliktir" diye konuştu.

Mutlu bireyler ve mutlu bir toplumun inşasında önce aileyi güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Kılınç, ailenin içinde sevgi, hoşgörü, anlayışı, saygı ve daha birçok temel yapı taşını oluşturularak mutlu anne babalar ve mutlu çocukları var edeceğini anlattı.

Kılınç, bu kapsamda aileyi temel alan her çalışmanın kıymetli olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın riyasetinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Aile Çalıştayı'nın Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir aile ve mutlu bir toplum inşasında olumlu katkılar sunmasını temenni ederim"

Konuşmaların ardından belirlenen konu başlıklarında farklı meslek gruplarından katılımcılarla oluşturulan 6 çalışma grubu, aile, eşitlik ve adalet, aile, sosyal kalkınma ve refah, aile, hayat boyu gelişim ve öğrenme, aile, çevre ve iklim, aile, teknoloji ve dijitalleşme, aile odaklı sosyal hizmetler konularında mevcut durum değerlendirmesi yaparak sundukları önerileri raporlaştırdı.

Çalıştayın sonuç raporlarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla paylaşılacağı belirtildi.

Çalıştaya Burdur Vali Yardımcısı Yasin Özcan, Down sendromlu engelli çocuğu olan İlknur Acar ve koruyucu aile Zeynep Er de katıldı.

ETİKETLER
Burdur
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:36
Yalova'da denizi kirleten gemiye 7,7 milyon lira ceza
16:27
New York’ta öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı
16:16
Filipinler’de yanardağın püskürttüğü duman şehirleri kapladı
14:36
'Gelişmiş' ülkelerin iklim krizi: Verilen sözler tutulmadı
16:01
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
16:05
Azerbaycan: Yaralı Ermeni askerlere tıbbi yardım sağlamaya hazırız
Yaralı bulunan dağ keçisi tedaviye alındı
Yaralı bulunan dağ keçisi tedaviye alındı
FOTO FOKUS
3 yaşındaki çocuğa böbrek nakli yapıldı
3 yaşındaki çocuğa böbrek nakli yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ