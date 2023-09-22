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Güncel
AA 22.09.2023 15:40

Bursa'da asayiş uygulamalarında aranan 3 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında haklarında arama kararı bulunan 3 zanlı yakalandı.

Bursa'da asayiş uygulamalarında aranan 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Güvenlik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Yıldırım Emniyet Müdürlüğünden ekiplerin katılımıyla, hareketli ve sabit yol uygulamaları yapıldı.

Ekipler, 937 kişinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi sorgulamasını yaparak, aranan 3 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden, ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 22 fişek ele geçirildi.

Ayrıca, 173 aracın bilgileri sorgulandı. Bu kapsamda, 24 araçla ilgili sorumlularına toplam 129 bin 226 lira para cezası uygulandı.

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