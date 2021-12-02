Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 04:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yol kontrolü sırasında iki otomobili durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 17,70 gram metamfetamin, 360,63 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu kullanımına yarayan 2 aparat ile 2 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G, S.A, D.A, T.H.K. ve M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Bilecik Uyuşturucu
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