İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yol kontrolü sırasında iki otomobili durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 17,70 gram metamfetamin, 360,63 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu kullanımına yarayan 2 aparat ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G, S.A, D.A, T.H.K. ve M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.