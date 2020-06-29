İlçeye bağlı Kepen köyünde ikamet eden Ali İsmail Özkan'ın (80), gezinti yapmak için ayrıldığı evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından jandarmaya kayıp ihbarı yapıldı.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Özkan'ı Dönmez ve Kepen köyleri arasındaki ormanlık alanda buldu.

Özkan, sedye ile bulunduğu yerden alınarak sağlık kontrolü için Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü.