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Bozkır'da çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor07 Ocak 2020 Salı 13:26 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 13:27
Konya’nın Bozkır ilçesine çok sayıda mahalleye elektrik nakil direklerinin devrilmesi nedeniyle elektrik verilemiyor.
[Fotoğraf: AA]
Yaşanan yoğun karla karışık yağmur sonrası enerji nakil hatlarında oluşan problemler nedeniyle ilçeye bağlı çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor.
Bozkır Medaş İşletme Şefliğine bağlı ekipler sıkıntının giderilmesi için yoğun mesai harcarken, kesintilerin tam olarak ne zaman giderileceği konusunda bilgi veremiyor.
Kesintilerin yaşandığı mahalleler ise Yazdamı, Kozağaç, Tarlabaşı, Kayapınar, Arslantaş, Üçpınar, Yalnızca, Baybağan, Tepelice, Teparası, Küçük Hisarlık, Hisarlık, Yelbeği, Ulupınar, Karabayır, Kovanlık, Aydınkışla, Ayvalıca, Kuzören, Sarıoğlan, Kuşça olarak belirtildi.
Kaynak: AA