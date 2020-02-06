Alınan bilgiye göre, Mahsum Nar'ın (22) kullandığı 34 CLJ 157 plakalı otomobil, Ilısu Barajı projesi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla bir süredir ulaşıma kapalı olduğu öğrenilen Siirt-Eruh kara yolunda seyir halindeyken Botan Çayı'na düştü.

Otomobilden son anda atlayan Nar, yüzerek kıyıya ulaştı.

Aracın çaydan çıkarılması için çalışma başlatıldı.