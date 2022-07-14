Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boşnak lider Caferoviç'ten Türkiye'nin Balkanlar'daki rolüne övgü
[Fotograf: AA]
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Balkanlar'da yapıcı rolü var." ifadesini kullandı.
Boşnak lider Şefik Caferoviç, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da açıklamalarda bulundu.
Türkiye-Bosna Herkes ilişkilerine değinen Caferoviç, Türkiye'nin, her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğunu vurguladı.
Caferoviç, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Balkanlar'da yapıcı ve istikrar sağlayıcı bir rolü var. Türkiye, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği ve NATO üyelik süreçlerini destekliyor. Bu destek bizim için son derece önemli." diye konuştu.
Etiketler: Bosna Hersek
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