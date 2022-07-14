Boşnak lider Şefik Caferoviç, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Bosna Herkes ilişkilerine değinen Caferoviç, Türkiye'nin, her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğunu vurguladı.

Caferoviç, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Balkanlar'da yapıcı ve istikrar sağlayıcı bir rolü var. Türkiye, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği ve NATO üyelik süreçlerini destekliyor. Bu destek bizim için son derece önemli." diye konuştu.