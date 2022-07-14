Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 965,3 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 artışla 972,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 965,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.583 lira, Cumhuriyet altını da 6.468 liradan satılıyor.

Dün, 1.707,5 dolar ile Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından gelen alışlarla günü yüzde 0,6 artışla 1.735,9'dan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 1 altında 1.719,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan son 41 yılın en yüksek enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha da şahinleştireceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesiyle altın fiyatlarında oynaklığın arttığını belirtti.

Bugün, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.