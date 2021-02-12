Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Pınar H. idaresindeki otomobil, Mavi Bulvar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait boş sulama kanalına devrildi.
Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekibi, yaralı kadını sulama kanalından çıkardı.
Pınar H, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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