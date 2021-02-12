Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubeleri ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bazı araçları durdurdu.

Ekipler, durdurulan araçların birindeki aramada aracın üzerinde yük olarak bulunan pvc plastik kapılarının içerisine gizlenmiş 25 kilo 700 gram eroin, diğer aracın lpg tankına saklanan 8 kilo 200 gram eroin ve 2 kilo 50 gram metamfetamin, üçüncü araçta ise taban kısmına gizlenmiş 20 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Söz konusu uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.